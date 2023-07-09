İstanbul'da 511 Kaçak Göçmen Yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 511 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler adli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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