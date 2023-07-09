İstanbul'da 511 Kaçak Göçmen Yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 511 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler adli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla İstanbul genelinde, kaçak göçmenlere yönelik çalışma yapıldı. 8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen denetimlerde toplam 511 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler adli işlemlerin ardından, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. <
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel