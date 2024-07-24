İstanbul'da 50 Milyon Liralık Kaçak Motor ve Şanzıman Parçaları Ele Geçirildi

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL)- İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de lüks araçlara ait piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan üç bin 234 adet kaçak motor ve şanzıman parçası ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de bir iş yerinde yasa dışı yollarla getirilmiş araç parçaları olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, yurt dışında çalınan lüks araçların parçalandıktan sonra motor ve şanzıman parçalarının yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilerek bir iş yerine bırakıldığını belirledi. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, 22 Temmuz'da düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı. İş yerindeki aramada ise piyasa değeri 50 milyon lira olan 3 bin 234 motor ve şanzıman parçası ele geçirildi. Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen motor ve şanzıman parçaları da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.