İstanbul'da 50 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 50 göçmen kaçakçısı yakalandı. Operasyonlarda 30 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 50 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 50 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 50 kişiden 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen Emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız. ifadeleri yer aldı.