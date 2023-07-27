İstanbul'da 50 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 50 kişi yakalandı. Operasyonlarda 30 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 50 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 50 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 50 kişiden 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

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