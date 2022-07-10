İstanbul'da 50 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi - Haberler

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İstanbul'da 50 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

AA - Güncel
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İstanbul'da 50 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi, internet üzerinden satış yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 50 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi, internet üzerinden satış yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin, yurt dışından yasa dışı yollarla getirttiği orijinal parfüm şişelerine sahte parfüm doldurarak internette açtığı sanal mağazalar üzerinden sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarla sahte parfümlerin depolandığı adresi tespit eden ekipler, düzenledikleri baskında zanlı D.K'yi gözaltına aldı.

İmalathane olarak kullanılan adreste yapılan aramada sahte parfümlerin doldurulduğu ünlü markalara ait orijinal şişe ve kutular, parfümlerin üzerine yapıştırılmak üzere hazırlanan sahte bandroller ile 50 bin şişe sahte parfüm, boş şişe ve kapak ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, sahte parfümlerin ciltte ve solunum yollarında ciddi sorunlar oluşturabileceği uyarısında bulunularak, sahte ürünlerden uzak durmak için TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve ücretsiz olan Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasının cep telefonlarına indirilebileceği, alınacak ürünün orijinalliğinin uygulama üzerinden kontrol edilebileceği bildirildi.

AA / Güncel

Jandarma İstanbul Güncel Haberler

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