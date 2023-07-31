İstanbul'da yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi ve 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ürünlerin piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiği tespit edilmesi üzerine düzenlendi.

İstanbul'da 5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ürünlerin piyasaya sürülerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmesi üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Fatih'te 26 Temmuz tarihinde 7 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polislerin adreslerde yaptıkları aramalarda piyasa değeri 5 milyon lira olan 32 bin 18 adet flakon, ampul ve tablet içerisinde bulunan ilaçlar, kremler, 21 şişe alkol ve 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.