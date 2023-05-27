İstanbul'da 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da kayıp olarak aranırken öldürüldükleri belirlenen 5 kişi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 5 cinayetten de aile üyelerinden birçoğunun haberi olduğu ancak polise haber vermedikleri öğrenilirken, gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da kayıp olarak aranırken öldürüldükleri belirlenen 5 kişi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 5 cinayetten de aile üyelerinden birçoğunun haberi olduğu ancak polise haber vermedikleri öğrenilirken, gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuran 38 yaşındaki Sevgi Demirci'nin yakınları, kendisinden 25 Ocak 2021 tarihinden bu yana haber alınamadığını söyleyerek yardım istemiş, ardından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalarda Silivri Değirmenköy mevkiinde yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ile 13 yaşındaki Rümeysa Polat'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Aynı aileden iki kişinin de 2017 ve 2018 yıllarında öldürülüp Silivri ve Çatalca'da gömüldüğü öğrenildi. Olayda yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla Duran K. (59), Mehmet K. (31), Hasan K. (45), Zeynep K. (23), Gülsen Y. (61), Ünal Y. (39) ve Ömer Y. (35) gözaltına alındı.

Cinayetin tüyler ürperten detayları ortaya çıktı

Soruşturma sonucunda cinayetler zincirinin ilkinin 2017 yılında işlendiği öğrenildi. Öldürülen Mücahit Polat'ın akrabaları Ünal Y. ve Ömer Y. ile çiftlik işine girdiği, ancak bir süre sonra kredi borcunu ödeyemedikleri için aralarının bozulduğu ortaya çıktı. Mücahit Polat'ın evini satmasını isteyen Ünal Y. ve Ömer Y.'nin bu isteklerine olumsuz yanıt alınca cinayeti işlemeye karar verdikleri tespit edildi. Şüphelilerin "Çatalca'da ormanlık alanda yürüyüş yapacağız" diye kandırdıkları Mücahit Polat'ı tüfekle vurarak öldürdükleri ve ardından gömdükleri tespit edildi.

Cinayet zincirinin ikinci halkasının ise, 2018 yılında işlendiği öğrenildi. Mücahit Polat'la evli olan Sevgi Demirci'nin gönül ilişkisine girerek birlikte kaçtığı Erdoğan Polat'ın da aile meclisi kararı ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Erdoğan Polat'ın Sevgi Demirci'ye kötü davranması yüzünden ikilinin ayrıldığı, Sevgi Demirci'nin bu durumu Ünal Y.'ye anlatarak sık sık dert yandığı belirlendi. Bunun üzerine Ünal Y.'nin arkadaşı olan Hasan K.'ye durumu anlattığı ve onunla konuşmasını istediği öğrenildi. Hasan K.'nin yanına çağırdığı Erdoğan Polat'la otomobil içinde yaptığı konuşma sırasında direksiyonda oturan Ünal Y.'nin bir anda silahını çıkararak cinayeti işlediği belirlendi. Şüpheli Ünal Y.'nin daha sonra arka koltuğunda ceset bulunan otomobille akrabalarının evine gittiği, ardından aile meclisi kararı ile cesedin gömülmesine karar verildiği ve cesedi Silivri'de gömdükleri öğrenildi. Çalışmaların devamında Ünal Y. ile Sevgi Demirci arasında bir gönül ilişkisi yaşanmaya başlandığı belirlendi.

Cinayetler zincirinin son halkaları ise Silivri Değirmendere'deki bir çiftlik evinde yaşandı. Pandemi yasakları nedeniyle Sevgi Demirci'nin oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat ile Ünal Y. ve Ömer Y.'nin çiftlik evinde kalmaya karar vererek birlikte Silivri'ye gittiği öğrenildi. Hafta sonunu çiftlikte geçirmelerinin ardından cinayetlerin 25 Ocak 2021 tarihinde işlendiği tespit edildi. Olay günü Sevgi Demirci ve kızı Rümeysa Polat'ı bir başka yere götüren Ünal Y.'nin daha sonra geri dönerek Eren Polat'ı başına kazma sapı ve çekiçle vurarak öldürdükleri ortaya çıktı.

Arkadan yaklaşıp kabloyla boğmuş

Bu cinayetin ardından cesedi yatak odasına saklayan şüphelilerden Ünal Y.'nin arabasıyla giderek Sevgi Demirci'yi geri getirdiği öğrenildi. Şüpheli Ömer Y.'nin ifadesine göre Ünal Y. ile Sevgi Demirci'nin mutfakta sarıldıkları anda Ömer Y.'nin elindeki kabloyla arkadan yaklaşarak genç kadını boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Polis, bu sırada ev ve çevresinde aynı aileden iki kişinin daha olduğunu ve onlara yardım ettiklerini belirledi.

Annesinin öldüğünü gören kızı da öldürmüşler

Şüphelilerin ardından görgü tanığı kalmaması için 13 yaşındaki Rümeysa Polat'ı eve getirdikleri, annesinin yerde yatan cesedini görünce ağlamaya başlayan kızı yine kabloyla boğarak öldürdükleri ortaya çıktı. Bu sırada evde bulan Ünal Y. ve Ömer Y.'nin bir süre önce kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Hamide K. ve eşi Duran K.'nın cesetleri daha önceden açılmış bir çukurun içine taşıdıkları, ardından çukurun üzerini örterek oradan ayrıldıkları öğrenildi.

Cinayetlerin ardından aile üyelerinin hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ettikleri, son cinayetlerden iki ay sonra Sevgi Demirci'nin kızı Zeynep K.'nın polise kayıp müracaatında bulunduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan Duran K., Mehmet K., Hasan K., Zeynep K. ile Gülsen Y., Ünal Y. ve Ömer Y. bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL