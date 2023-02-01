Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

İstanbul'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda, 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zeytinburnu'nda, 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sümer Mahallesi 9. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

Apartmanda bulunan kişiler kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı.

Güvenlik önlemleri kapsamında sokak trafiğe kapatılırken, bitişikte bulunan binanın çatısına da sirayet eden yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Sümer Mahallesi Zeytinburnu İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title