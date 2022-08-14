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İstanbul'da 5 aracın hız göstergelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı

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İstanbul'da 5 aracın hız göstergelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı

İstanbul Eyüpsultan'da aynı mahallede 5 aracın hız göstergesi ve ekranının çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

İstanbul Eyüpsultan'da aynı mahallede 5 aracın hız göstergesi ve ekranının çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Göktürk Merkez Mahallesi'ne gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, park halindeki aynı model 5 aracın hız göstergesi ile ekranını çalarak kaçtı.

Durumu fark eden araç sahipleri, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı.

Araç sahiplerinden Emin Uzun, otomobilinde 300 bin lira civarında bir masraf olduğunu belirterek, "Hırsızlar gece gelmiş, camı kırarak içeri girmiş ve göstergeleri çalmış. Caddede park halinde olan başka araçlardan da hırsızlık yapmışlar." dedi.

Mağdurlardan Mehmet Akyazıcı ise daha önce de benzer bir olayın yaşandığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Akyazıcı, "Bu ilk değil, son da olmayacak. Daha önce de aracımdan hırsızlık yapılmıştı." diye konuştu.

Polis ekiplerinin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Eyüpsultan İstanbul Tragger Güncel Haberler

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