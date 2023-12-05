İstanbul'da 5 araç çalan 3 zanlı tutuklandı
İstanbul'da lüks marka otomobillerin de bulunduğu 5 aracı çaldığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti ve operasyon düzenledi. Hırsızlık anı da kameralara yansıdı.
İstanbul'da, aralarında lüks marka otomobillerin de bulunduğu 5 aracı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerdeki 5 araç hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, 30 Kasım'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında lüks marka otomobillerin de bulunduğu 5 aracın çalınması olayına karıştığı tespit edilen oto elektrikçisi A.E. (33), oto tamircisi A.Y. (21) ile F.Ş. (39) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hırsızlık anı kameralara yansıdı
Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüde, montunun kapüşonunu kafasına geçirip yüzünü gizleyerek otomobile yaklaşan bir şüphelinin aracı çalıştırıp uzaklaşması yer alıyor.
Bir başka kayıtta ise zanlıların çaldıkları araçla sokakta ilerledikleri görülüyor.