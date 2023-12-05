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İstanbul'da 5 araç çalan 3 zanlı tutuklandı

5 Aralık 2023 10:40 Son Güncelleme: 10:41 Abone Ol

İstanbul'da lüks marka otomobillerin de bulunduğu 5 aracı çaldığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti ve operasyon düzenledi. Hırsızlık anı da kameralara yansıdı.