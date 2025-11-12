Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama ve 494 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlar sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonlar sırasında toplam 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, narkotik mücadelelerinin milletimize olan borçları olduğuna vurgu yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlar kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yer aldığı 'sergili' basın açıklamasında konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Temiz bir gençlik ve güçlü bir gelecek için yaptığımız narkotik mücadelemiz yalnızca bir görev değil, aynı zamanda milletimize ve insanlığa olan borcumuzdur. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak, narkotik suçlarla mücadelede kararlılıkla, İstanbul halkının desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26-30 Ekim tarihleri arasında yürütülen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 130 kilo eroin, 274 kilo metamfetamin ve 90 kilo kokain olmak üzere toplam 494 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yer aldığı 'sergili' basın açıklaması, bugün Vatan Yerleşkesi A Blok önünde gerçekleştirildi.

'ŞEHİTLERİMİZE RAHMET, AİLELERİNE SABIR DİLİYORUM'

Sergide konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Değerli basın mensupları, öncelikle dün Osmaniye'de şehit olan polis memurumuz Faruk Şahin ve Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 askerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

'NARKOTİK MÜCADELEMİZ MİLLETİMİZE OLAN BORCUMUZDUR'

Yıldız, "Sayın bakanımızın açıkladığı üzere, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz son bir hafta içerisinde 3 ilçemizde yaptığı operasyonlarda 7 şahsı yakalamış, bu şahısların tamamı tutuklanmıştır. Operasyonlar sonucunda 494 kilogram metamfetamin, eroin ve kokain ele geçirilmiştir. Temiz bir gençlik ve güçlü bir gelecek için yaptığımız narkotik mücadelemiz yalnızca bir görev değil, aynı zamanda milletimize ve insanlığa olan borcumuzdur. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak, narkotik suçlarla mücadelede kararlılıkla, İstanbul halkının desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
