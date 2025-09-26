İstanbul'da 47 Motosiklet Çalan 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da 47 motosikleti çaldığı ve bu motosikletleri organize suç örgütlerine satmak istediği iddia edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, bazı şüphelilerin Esenyurt, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da çeşitli marka ve modellerdeki 47 motosikleti park halindeyken çaldıkları, çalınan motosikletlerle başka hırsızlıkları gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin motosikletleri, farklı organize suç örgütlerine satmak istedikleri, bu örgütlerin ise çalıntı motosikletleri kasten yaralama, iş yeri kurşunlama, silahlı tehdit ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını gerçekleştirmek amacıyla kullanmak istedikleri çalışmalarda belirlendi.

Ekipler, Esenyurt, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa başta olmak üzere kent genelinde eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 23 şüpheliyi gözaltına alındı.

Operasyonda, şüphelilerin çaldığı 47 motosikletten 42'si ele geçirildi.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde sergilenen çalıntı motosikletler ise sahiplerine haber verilerek teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Motosikletini teslim alamaya gelen kurye Muhammed Büyükakman, ekmek teknesi motosikletinin çalındığını, sabah işe gideceği sırada motosikletini yerinde bulamadığını, şikayette bulunduğunu ve bir gün içinde ekiplerin motosikleti Gaziosmanpaşa'da bulduğunu söyledi.

Mağdur Emre Eren ise gece site içerisinde park ettiği motosikletinin sabah çalındığını fark ettiğini, GPS ile motosikletin konumunu bulup polise bildirdiğini, motosikletinin bulunduğunu anlattı.