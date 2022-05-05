İstanbul'da 449 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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İstanbul'da 449 düzensiz göçmen yakalandı

AA - İrem Demir - Güncel
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İstanbul'da 449 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik dün yapılan uygulamada 449 düzensiz göçmen yakalandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik dün yapılan uygulamada 449 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün yapılan asayiş uygulamalarında ve umuma açık denetimlerde 206'sı Afganistan, 111'i Pakistan ve 132'si diğer ülkelerden olmak üzere 449 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Ayrıca 1-4 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda 656'sı Afganistanlı, 193'ü Suriyeli, 297'si Pakistanlı ve 245'i diğer ülkelerden olmak üzere toplamda 1391 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu düzensiz göçmenlerden 209'una adli işlem uygulanırken 1182'si hakkında idari işlem yapıldı ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Öte yandan, İstanbul'da ocak ayından bu yana 8 bin 251 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

AA / İrem Demir - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, Göçmen, Güncel, Haberler

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