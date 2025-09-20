Haberler

İstanbul'da 442 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda 442 kilogram uyuşturucu ve 49,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildiğini açıkladı. 7 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 7 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Sarıyer'de 3 araç ve 1 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 442 kilogram uyuşturucu ve 49,5 kilo katkı maddesi ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, operasyonun düzenlenmesine katkı sunanları tebrik ederek, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
