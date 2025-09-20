İstanbul'da 442 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonunda 442 kilogram metamfetamin ve 49,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu; Sarıyer ilçesinde 3 araç ve 1 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda 442 kilogram metamfetamin, 49,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel