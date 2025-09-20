Haberler

İstanbul'da 442 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonunda 442 kilogram metamfetamin ve 49,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 442 kilogram metamfetamin ve 49,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildiğini, 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu; Sarıyer ilçesinde 3 araç ve 1 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda 442 kilogram metamfetamin, 49,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde vahşet! Tüm parasını alıp katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.