İstanbul'da 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında, C.Ş, E.G, ve M.K'nin İstanbul üzerinden yurt dışına uyuşturucu çıkarma hazırlığında olduğunu tespit etti. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin Esenyurt ve Büyükçekmece'de faaliyet gösterdikleri belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.K'nin kendisini taksi şoförü gibi göstererek kamufle ettiği, yakalanması durumunda suçu araçtaki yolculara atarak kurtulmayı planladığı, taksi şoförleri ile arasında grup kurarak kontrol noktalarına girmemek için uygulama kullandığı ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin irtibatlı olduğu diğer şüpheli ya da şüphelilerin ortaya çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da 43 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında, C.Ş, E.G, ve M.K'nin İstanbul üzerinden yurt dışına uyuşturucu çıkarma hazırlığında olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin Esenyurt ve Büyükçekmece'de faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Uyuşturucuların araçlarla sevk edileceğinin tespit edilmesi üzerine, bir otomobil ve taksiye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Otomobilde yangın söndürme tüplerinin içine gizlenmiş vaziyette ve ticari taksinin bagajındaki bir valizde toplam 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.K'nin kendisini taksi şoförü gibi göstererek kamufle ettiği, yakalanması durumunda suçu araçtaki yolculara atarak kurtulmayı planladığı, taksi şoförleri ile arasında grup kurarak kontrol noktalarına girmemek için uygulama kullandığı ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin irtibatlı olduğu diğer şüpheli ya da şüphelilerin ortaya çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.