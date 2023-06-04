İstanbul'da 43 Kilo Eroin Ele Geçirildi

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, İstanbul üzerinden yurtdışına çıkarma hazırlığında olan 3 kişiyi düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. Operasyonlarda, 43 kilo eroin ele geçirildi. Yakalanan, C.Ş., E.G. ve M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik istihbarı çalışmalar sonucunda yasadışı yollarla temin edilen uyuşturucu maddelerin İstanbul üzerinden yurtdışına çıkarılacağını tespit etti. 2 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takipte şüphelilerin Esenyurt ve Büyükçekmece'de faaliyet gösterdikleri belirlendi. Uyuşturucu maddelerin araçlarla sevk edileceğinin tespit edilmesi üzerine 1 şahsi araç ile bir ticari araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yangın söndürme tüplerinin içine gizlenmiş halde ve bagajda bulunan bir valizde 43 kilo eroin ele geçirildi. Şüphelilerden M.K.'nin kendisini taksi şoförü gibi göstererek kamufle ettiği, yakalanması durumunda suçu araçtaki yolculara atarak kurtulmayı planladığı ve ticari taksi şoförleriyle grup kurarak kontrol noktalarına girmek için uygulama kullandığı belirlendi. Yakalanan C.Ş., E.G. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların irtibatlı olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.