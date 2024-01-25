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İstanbul'da 43 hırsızlık olayına karışan 6 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da meydana gelen 43 hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

İstanbul'da, iki ayda 43 hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 15 Kasım'dan itibaren kentin farklı bölgelerinde meydana gelen 14 otomobil konsolu, 11 iş yerinden hırsızlık, 8 otomobil ve 10 plaka hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19 Ocak'ta Avcılar, Esenyurt, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Ümraniye, Güngören, Başakşehir, Sultangazi ve Küçükçekmece'de bulunan 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 96 fişek, 3 çelik yelek, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 araç ses sistemi, 5 gözlük, 6 kol saati, 335 paket sigara, tekstil ürünleri, 1100 dolar ile 23 bin 700 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin bazı hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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