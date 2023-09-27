İstanbul'da 40 Milyon TL Değerinde Sahte Parfüm Operasyonu

İstanbul emniyeti tarafından Küçükçekmece'de iki farklı adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 40 milyon TL olan 26 bin 454 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce; sahte parfüm konusu ile ilgili Küçükçekmece'de iki farklı adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olan 26 bin 454 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Ele geçirilen parfümler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Yapılan ilk incelemede; parfümlerin ünlü markalara ait gibi göründüğü ancak halk sağlığını tehdit edecek şekilde merdiven altı diye tabir edilen kötü şartlarda üretim ve dolumunun yapıldığı, sağlıksız ürünlerin piyasaya sürülmeye hazırlandığı anlaşıldı. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam edildiği kaydedildi. - İSTANBUL