Üye Girişi
Haberler
Bahçeli: DEM'in İmralı ile yapacağı ikinci görüşme sonrasında PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalı

Bahçeli'den tarihi çağrı! Öcalan'a yapılacak 2. ziyareti işaret etti
ÖTV muafiyeti Meclis gündeminde: İşte vergisiz alınabilecek 12 araç modeli

Hurdasını getiren bu 12 araç modelini vergisiz satın alabilecek
Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar

İstanbul'da 4 yıldır tedavi gören caretta caretta mavi sularla buluşacağı günü bekliyor

İstanbul'da 4 yıldır tedavi gören caretta caretta mavi sularla buluşacağı günü bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de 2020 yılında yaralı şekilde karaya vurmuş halde bulunan ve İstanbul'daki 4 yıllık tedavi süresince 21 kilodan yaklaşık 85 kiloya ulaşan 10 yaşındaki "Asit" isimli caretta caretta, dalma sorununun da aşılmasının ardından mavi sularla buluşacak.

Çanakkale'de 2020 yılında yaralı şekilde karaya vurmuş halde bulunan ve İstanbul'daki 4 yıllık tedavi süresince 21 kilodan yaklaşık 85 kiloya ulaşan 10 yaşındaki "Asit" isimli caretta caretta, dalma sorununun da aşılmasının ardından mavi sularla buluşacak.

Gökçeada Kefaloz sahilinde bölgedeki tatilciler tarafından kıyıya vurmuş halde bulunan caretta caretta, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığınca altyapı ve bakım kapasitesinin uygunluğu nedeniyle İstanbul Akvaryum Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi.

"Asit" ismi verilen ve bulunduğunda 21 kiloya kadar düştüğü gözlenen deniz kaplumbağasına, merkezde yoğun tedavi uygulandı. Enfeksiyon nedeniyle beslenmeyi reddeden caretta caretta, yaklaşık 1 yıl özel yöntemle beslenerek yaklaşık 85 kiloya ulaştı.

Kabuğundaki yaralar da yapılan tedaviyle iyileşen deniz kaplumbağasının, aşamalı olarak merkezdeki tanklara alınarak batamama sorunuyla ilgilenilmeye başlandı.

Tedavisi sırasında hava durumuna göre zaman zaman açık alanda güneş banyosu da yaptırılan "Asit", batamama sorununu aştıktan sonra uydu takip cihazı takılarak karaya vurduğu alandan tekrar mavi sularla buluşacak.

"Kabukta mantar ve kaya midyelerinden kaynaklı oluşmuş enfeksiyonlar vardı"

İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, AA muhabirine, 2013 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile protokol imzalayarak Türkiye'deki rehabilitasyon ve koruma merkezlerinden biri olduklarını anlattı.

Çapanoğlu, amaçlarının deniz kaplumbağalarını kurtararak tedavi ve rehabilitasyonunu sağlamak olduğunu vurguladı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağalarının hayatlarını sürdürmelerine yönelik farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Çapanoğlu, merkez açıldığından bu yana 8 deniz kaplumbağasının tedavisini üstlendiklerini söyledi.

Çapanoğlu, bunlardan birinin de "Asit" olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gökçeada açıklarında yaklaşık 4 sene önce yaralı caretta carettanın kıyıya vurduğuna dair ihbar alınıyor. İlk alındığında olması gereken kilodan çok daha az bir kiloda ve kabuk bölgesinde birtakım enfeksiyonlara rastlanıyor ve bu enfeksiyonlardan ötürü de gelişmiş bazı travmalar olduğu belirleniyor. Daha sonra İstanbul Akvaryum'un o dönem kış koşullarında da merkezi olarak çok daha iyi standartlara sahip olması ve şartların uygun olmasından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir karar alınarak 'Asit'i buraya transfer ettik."

İlk bulunduğunda 25 kilogram civarlarında olan Asit'in merkeze gelirken 21 kilolara kadar düştüğünden bahseden Çapanoğlu, "Bu boylardaki deniz kaplumbağası için oldukça düşük bir kilo. Aynı zamanda kabukta mantar ve kaya midyelerinden kaynaklı oluşmuş enfeksiyonlar vardı. Bu da kabukta erimelere neden olmuştu." diye konuştu.

"1 yıl özel olarak şırıngayla beslendi"

Merkezde bulunan uzman ekibin "Asit"in tomografisini çekerek tedavisine başladığını ifade eden Çapanoğlu, deniz kaplumbağasının ilk etapta besin almayı reddetmesi nedeniyle uzun ve zorlu tedavi sürecinin başladığını anlattı.

Çapanoğlu, "Asit"in yaklaşık 1 yıl şırıngayla özel olarak beslendiğini kaydederek, "Bu süreçte kabuğundaki yaralar tedavi edilmeye başlandı. En büyük fizyolojik olarak yaşadığımız sorunlardan birisi de dalamama problemi. Şu anda da zaten bu konuyla alakalı gözlem altında tutuluyor. Ekibimiz tarafından da bakımları sürdürülüyor. Sağlıkla ilgili tüm göstergeleri denize salınma standardına geldiğinde denize salma işlemini başlatacağız." şeklinde konuştu.

Deniz kaplumbağalarının son yıllarda özellikle insan odaklı nedenlerden dolayı zarar gördüğüne dikkati çeken Çapanoğlu, yaralı bulunması durumunda özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul Akvaryum Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ya da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ihbarda bulunulması gerektiğini kaydetti.

"Tam anlamıyla derine inmesinde zorluk çekmediğinden emin olmamız gerekir"

İstanbul Akvaryum Küratörü olarak görevini sürdüren Dr. Uğur Çağlar, "Asit"in merkeze geldiğinde yutkunma sorunu yaşadığını, beslenmeyi reddettiğini ve batma sorunu olduğunu anlattı.

Çağlar, bir süre ilaç ve vitamin takviyeleriyle "Asit"i beslediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Deniz kaplumbağası bir süre sonra kendi yem almaya başladı. Canlıda kaybedilen kilolar ve minerallerin tekrar alınması sağlandı. Belirli periyotlarda güneş banyosu yapılması sağlandı. İlk etapta 32 ton ardından da 80 tonluk tanka alındı. Bunun sebebi şuydu, verilen ilaçlar işe yaramıştı ama biraz daha derine ihtiyacı olduğu için daha büyük tanka alıp yüzme kabiliyetini, avlanma iç güdülerini izlememiz gerekiyordu. 80 tonluk tankta ortalama 1 yıllık adaptasyon sürecinin ardından 4 milyon litrelik tanka alınarak rehabilitasyonun devamı sağlandı. Hala canlının batmasıyla ilgili bazı sıkıntılarımız var. Geldiği günden çok ilerideyiz ama hala daha yol almamız gereken noktalar var. Canlının tamamen batabildiğinden tam anlamıyla derine inmesinde zorluk çekmediğinden emin olmamız gerekir."

"Asit"in gelecek üreme sezonunda sağlık durumunun gidişatına göre mavi sulara bırakılma konusunun değerlendirilebileceğini ifade eden Çağlar, "Önümüzde 1 yıllık süreç var, önümüzdeki üreme sezonu geldiğinde durumu tekrar değerlendirilecek. Şu anki tek sorunu batmayla alakalı. İyileştiğinde burada uydu takip cihazı takılarak tekrar kıyıya vurduğu yerden denize bırakılacak." dedi.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
img

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
img

Tarihi ziyaret duyuruldu! Türkiye'ye geliyorlar
img

Bahçeli'den tarihi çağrı! Öcalan'a yapılacak 2. ziyareti işaret etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

Magazin gündemini sarsan iddia sonrası ifadeye çağrıldı
Yenidoğan Çetesi davasında gerginlik! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı

Duruşma karıştı! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı! O anlarda gözyaşları sel oldu

En acı veda! El sallarken gözyaşları sel oldu
Erdoğan'ın verdiği müjdelerden kimler faydalanabilecek? Detaylar netleşti

Verdiği müjdelerden kimler nasıl faydalanacak? Detaylar netleşti
Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Bu kareye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

Tuta Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lucas Silva Melo Fenerbahçe ile anlaştı mı? Lucas Silva Melo kimdir? Tuta kaç yaşında, nereli? Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir? ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI ATAMA | 2025 Öğretmen mazeret atamaları ne zaman açıklanacak? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli! ÖTV muafiyeti olan araçlar hangileri? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli nedir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi? Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi? Bedia Ener evli mi, çocuğu var mı? Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti! 14 OCAK BİM KATALOĞU 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.