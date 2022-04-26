İstanbul'da 4 turisti rehin alıp fidye isteyen 6 şüpheli yakalandı - Haberler

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İstanbul'da 4 turisti rehin alıp fidye isteyen 6 şüpheli yakalandı

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
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İstanbul'da 4 turisti rehin alıp fidye isteyen 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda Nepalli 4 turisti kaçırıp ailelerinden fidye istedikleri belirlenen Pakistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul Beyoğlu'nda Nepalli 4 turisti kaçırıp ailelerinden fidye istedikleri belirlenen Pakistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nepalli 4 turistin kaçırılarak alıkonulduğu ve ailelerinden fidye istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemesinde, turistlerin Taksim Meydanı'nda gezerken 6 şüpheli tarafından silah gösterilerek tehdit edildikleri ve kaçırıldıkları belirlendi.

Turistlerin ailelerinden 10 bin avro fidye istendiği bilgisini edinen polis, fidyenin teslim edileceği sırada düzenlenen operasyonda şüphelilerden birini yakaladı.

Daha sonra turistlerin bulunduğu Eyüpsultan'daki adrese baskın düzenleyen ekipler, rehin tutulan 4 turisti kurtardı. 5 şüpheli de turistleri tehdit etmekte kullandıkları silah ve satırlarla yakalandı.

Pakistan uyruklu 6 şüpheli, emniyete götürüldü.

Bu arada, polis kamerası tarafından kaydedilen baskın görüntülerinde, turistlerin elleri bağlı olarak rehin tutulması ve şüphelilerin gözaltına alınması yer aldı.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

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