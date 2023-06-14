İstanbul Bakırköy'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon çerçevesinde piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira değerinde olan 2 bin 44 adet dolgu botoks ilacı ve 893 adet botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi. Ürünleri kaçak yollarla piyasaya süren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da 4 milyon 500 bin lira değerinde kaçak botoks ilacı ele geçirildi

İSTANBUL Bakırköy'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon çerçevesinde piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira değerinde olan 2 bin 44 adet dolgu botoks ilacı ve 893 adet botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi. Ürünleri kaçak yollarla piyasaya süren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçak yollarla ülkeye getirilen emtia ürünlerinin piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Bakırköy'de bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon da piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan 2 bin 44 adet dolgu botoks ilacı ve 893 adet botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi. Kaçak yollarla ülkeye emtia ürün süren 2 kişi adrese yönelik yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon sonucunda yakalanan ürünler ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.