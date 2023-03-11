İstanbul'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Maltepe'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Maltepe'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gülensu Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla bina boşaltıldı. İtfaiye ekipleri, yangını bitişik binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Güncel