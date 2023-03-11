Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

İstanbul'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gülensu Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla bina boşaltıldı. İtfaiye ekipleri, yangını bitişik binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Maltepe İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title