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İstanbul'da 4 kamyonet çalan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 4 kamyonet çalan şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

İstanbul'un farklı noktalarında park halinde bulunan 4 kamyoneti çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'un farklı noktalarında park halinde bulunan 4 kamyoneti çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Bayrampaşa, Ümraniye, Kağıthane ve Gaziosmanpaşa'da park halindeki kamyonetlerin farklı tarihlerde çalınmasına ilişkin soruşturma yürüttü.

Hırsızlıklarının yaşandığı bölgelerde inceleme yapan polis, 4 olayın da aynı şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kaçış istikametini izleyen ekipler, çalınan kamyonetlerin Kocaeli'nin Gebze ilçesine götürüldüğünü belirledi.

Operasyonda yakalanan şüpheli Veysel K'nin (29) çaldığı kamyonetlerin kasalarını ayırdığı, araçların kısmen parçalanmış olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Bayrampaşa İstanbul Güncel Haberler

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