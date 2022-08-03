İstanbul'da 4 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL'DA aynı gün içinde 4 farklı iş yerine giren 3 hırsız yakalandı. Şüphelilerin iş yerlerine girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da geçen cumartesi günü 4 farklı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incleyen ekipler, şüphelilerin Volkan A.(30), Yusuf A.(22) ve Barış Ç.(23) olduklarını tespit etti. Ekipler, Barış Ç. ve Yusuf A.'yı olayın yaşandığı gün öğlen saatlerinde Büyükçekmece'de gözaltına aldı. Diğer şüpheli Volkan A. ise akşam saatlerinde Beylikdüzü'nde gözaltına alındı.