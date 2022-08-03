İstanbul'da 4 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Haberler

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İstanbul'da 4 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da 4 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL'DA aynı gün içinde 4 farklı iş yerine giren 3 hırsız yakalandı.

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İSTANBUL'DA aynı gün içinde 4 farklı iş yerine giren 3 hırsız yakalandı. Şüphelilerin iş yerlerine girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da geçen cumartesi günü 4 farklı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.  Güvenlik kamerası kayıtlarını incleyen ekipler, şüphelilerin Volkan A.(30), Yusuf A.(22) ve Barış Ç.(23) olduklarını tespit etti. Ekipler, Barış Ç. ve Yusuf A.'yı olayın yaşandığı gün öğlen saatlerinde Büyükçekmece'de   gözaltına aldı. Diğer şüpheli Volkan A. ise akşam saatlerinde Beylikdüzü'nde gözaltına alındı.

Şüphelilerden Barış Ç.'nin 19 adet, Yusuf A.'nın 11 adet ve Volkan A. ise 3 adet suç kayıtları olduklarını öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barış Ç. ile Volkan A. adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakılırken, Yusuf A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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