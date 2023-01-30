İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 46 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheliden 46'sı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Ocak tarihleri arasında Sultangazi, Kartal, Büyükçekmece ve Şişli ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 67 şüpheliden, 46'sı tutuklandı. Yapılan aramalarda 163 kilo Marihuana, 483 bin adet captagon hap, 520 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Görüntü dökümü
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-Operasyondan görüntü
-Polis ekiplerinin durdurduğu TIR'da ele geçirilen uyuşturucu maddenin görüntüsü
-Emniyetin sergilediği uyuşturucu maddelerin görüntüsü- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel