İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 46 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Güncel Haberler İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheliden 46'sı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheliden 46'sı tutuklandı. Yapılan aramalarda 163 kilogram uyuşturucu madde, 483 bin 520 adet hap ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Ocak tarihleri arasında Sultangazi, Kartal, Büyükçekmece ve Şişli ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 67 şüpheliden, 46'sı tutuklandı. Yapılan aramalarda 163 kilo Marihuana, 483 bin adet captagon hap, 520 adet sentetik ecza ele geçirildi. Görüntü dökümü ----------------------- -Operasyondan görüntü -Polis ekiplerinin durdurduğu TIR'da ele geçirilen uyuşturucu maddenin görüntüsü -Emniyetin sergilediği uyuşturucu maddelerin görüntüsü - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 46 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.