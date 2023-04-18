İstanbul'da 4 günlük uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 62 zanlı tutuklandı

İstanbul'da 4 günde yapılan 604 operasyon ve denetimde yakalanan şüphelilerden 62'si tutuklandı.

İstanbul'da 4 günde yapılan 604 operasyon ve denetimde yakalanan şüphelilerden 62'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu karışan şüphelilerin tespit edilip suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin 12 Nisan Çarşamba ile 15 Nisan Cumartesi günleri arasında Beykoz, Çatalca, Fatih ve Esenyurt'ta düzenlediği 4 ayrı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

İlçelerde belirlenen adreslerdeki aramalarda 1 ton 205 kilogram uyuşturucu, 5 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

4 günde 604 operasyon ve denetim yapıldı

Söz konusu tarihler arasında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile farklı birimlerde görevli ekiplerce kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 604 operasyon ve denetim yapıldı.

Operasyon ve denetimlerde toplam 1 ton 229 kilo 693 gram uyuşturucu madde ve 463 uyuşturucu hap ele geçirilirken gözaltına alınan şüphelilerden 62'si tutuklandı.