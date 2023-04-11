İstanbul'da 4 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı

İstanbul'un farklı ilçelerinde 4 eve girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Eyüpsultan'da yaşayan B.Ş'nin, 22 Mart'ta evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, sabah erken saatlerde B.Ş'nin oturduğu apartmanın önüne gelen 2 şüphelinin çevredekilere belli etmeden içeriye girdikleri ve evde değerli gördükleri eşyaları aldıktan sonra kaçtıkları anlaşıldı.

Polis tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerden birinin gözcülük yaparken diğerinin apartmandan içeri girmesi, bir süre sonra da ellerinde poşetle apartmandan ayrılmaları yer aldı.

Aynı 2 şüphelinin 28 Mart günü de Beşiktaş'ta ikamet eden S.S'nin evine benzer yöntemlerle girerek hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler Ramazan Ö. (28) ve Yusuf D. (30), Gaziosmanpaşa'da Güven Timlerinin rutin kontrolleri sırasında yakalandı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlıların, Üsküdar ve Ümraniye'de önceki tarihlerde yaşanan iki evden hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı.