İstanbul'da 4 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuzluk Tespit Edilmedi
İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuz bir durumun tespit edilmediğini açıkladı. AFAD'ın verilerine göre, bölgedeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.
Vali Gül, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaşımını alıntıladığı gönderide, "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel