İstanbul'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntı, yerin 8,16 kilometre derinliğinde olup, deprem merkezi Büyükçekmece'ye 23 kilometre uzaklıkta kaydedildi.
Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında, saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, söz konusu sarsıntı yerin 8,16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine uzaklığı 23 kilometre olarak belirlendi.
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel