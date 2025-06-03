İstanbul'da 4 Ayrı Yolsuzluk Soruşturmasında 36 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da 4 Ayrı Yolsuzluk Soruşturmasında 36 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İstanbul merkezli yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında 36 kişi gözaltına alındı. Soruşturmalar, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve bazı belediye başkanlarının da bulunduğu suç örgütü ile ilgili. İfade işlemleri başladı.

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 36 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Gözaltına alınan 36 şüphelinin Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundaki ifade işlemleri başladı. Şüphelilerin ifadeleri, 14 savcı tarafından alınacak.

Öte yandan, soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 1'inin sağlık sorunları nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı, 1 kişinin de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden daha sonra 5 zanlı daha yakalanmış, 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Ekiplerin firari durumdaki zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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