İstanbul'da 4 ayrı operasyonda 343 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da son bir haftada düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 343 kilo 938 gram uyuşturucu, 34 bin 200 adet hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan 43 kilo 700 gram kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonlarda 6 kişi de gözaltına alındı.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'da, son bir haftada düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 343 kilo 938 gram uyuşturucu, 34 bin 200 adet hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan 43 kilo 700 gram kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonlarda 6 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede geniş çaplı yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 şüphelinin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 22 ve 29 Mayıs tarihleri arasında Çatalca, Silivri ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen 3 farklı adrese ve bir TIR'a operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hassas burunlu dedektör köpekle baskın gerçekleştirilen söz konusu adreslerde ve TIR'ın zulasında yapılan aramalarda 238 kilo 700 gram metamfetamin, 87 kilo 620 gram Hint keneviri (esrar), 17 kilo 618 gram kokain, 43 kilo 700 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ve 34 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplam 343 kilo 938 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarla ilgili yakalanan 6 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal ve diğer malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.