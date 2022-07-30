İstanbul'da 4 Ayda Ele Geçirilen 70 Ton Ağırlığındaki Kaçak Alkol, Tütün ve Bunlarla İlgili Materyal İmha Edildi - Haberler

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İstanbul'da 4 Ayda Ele Geçirilen 70 Ton Ağırlığındaki Kaçak Alkol, Tütün ve Bunlarla İlgili Materyal İmha Edildi

İstanbul’da 22 Mart 2022 ile 18 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda toplam 70 ton ağırlığında kaçak alkol ve tütün ve bunlarla ilgili materyal ele geçirildi. Kaçak ürünler Kocaeli’nde 2 günde imha edildi.

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İstanbul'da 22 Mart 2022 ile 18 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda toplam 70 ton ağırlığında kaçak alkol ve tütün ve bunlarla ilgili materyal ele geçirildi. Kaçak ürünler Kocaeli'nde 2 günde imha edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, tütün ve alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik 22 Mart 2022 ile 18 Temmuz 2022 tarihleri arasında İstanbul genelinde operasyonlar yaptı.

Söz konusu operasyonlarda, 663 bin 200 paket elektronik sigara kartuşu, doldurulmuş makaron ve kaçak sigara, 85 bin 000 adet puro, 10 ton sigara tütünü, 60 milyon dal boş makaron, 12 bin litre etil-metil alkol, 2 adet fiber tank, 10 ton kilogram nargile tütünü, çok sayıda etiket, bandrol ve şişe kapakları ele geçirildi.

70 TON AĞIRLIĞINDAKİ KAÇAK ÜRÜNLER 2 GÜNDE İMHA EDİLDİ

Bu operasyonlarda ele geçirilen toplam 70 ton ürün 23-24 Temmuz 2022 tarihlerinde Kocaeli ilindeki bir imha merkezinde imha edildi.

ANKA / Güncel

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