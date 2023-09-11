İstanbul'da 4 araç çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı

İstanbul'da 4 aracı çaldıkları ve 32 araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı ve şüphelileri tespit etti. Esenyurt ve Fatih ilçelerindeki adreslerine düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Çetin D. ve Seyit Ö. tutuklanırken, Özden B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da 4 aracı çaldıkları ve 32 araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte 4 aracın çalınması, 32 araç içerisinde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları detaylı çalışma sonucu şüphelilerin daha önce 112 suç kaydı olan Çetin D, 21 suç kaydı olan Seyit Ö. ile 41 suç kaydı olan Özden B. olduğunu tespit etti.

Esenyurt ve Fatih ilçelerindeki adresleri belirlenen zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çetin D. ile Seyit Ö. tutuklanırken, Özden B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.