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İstanbul'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem
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Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, İstanbul Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin, 6,2 büyüklüğünde bir depremin ardından gerçekleştiği belirtiliyor.

(İSTANBUL) - Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), saat 13.02'de İstanbul Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12.49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından saat 13.02'de İstanbul Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde, yerin 7.02 kilometre derinliğinde deprem meydana geldiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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