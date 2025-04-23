İstanbul'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında merkez üssü olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Depremin derinliği 7,02 kilometre olarak belirlendi.
İstanbul'da saat 13.02'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel