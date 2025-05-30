İstanbul'da 4,5 Milyar Lira Değerinde Sahte Döviz Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildiğini ve yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İstanbul'da dün jandarma tarafından "parada sahtecilik" suçuna yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Çalışmalar sonucu yaklaşık 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ile çok miktarda sahte döviz imalatında kullanılan materyal ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, sahte para üretiminde kullanılan bir matbaanın da deşifre edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığına değinerek, operasyonların düzenlenmesine katkı sağlayanları tebrik etti.