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İstanbul'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

İstanbul'da saat 12.51'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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