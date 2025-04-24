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İstanbul'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
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İstanbul'da sabah saat 07.19'da Marmara Denizi, Büyükçekmece açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

İstanbul'da saat 07.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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