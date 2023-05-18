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İstanbul'da 386 Kilo Uyuşturucu Madde Yakalandı

İstanbul'da 386 Kilo Uyuşturucu Madde Yakalandı

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da yapılan operasyonlarda toplam 386 kilo uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri ilçeleri başta olmak üzere ilçelerde 17 Mayıs'ta yapılan operasyonlarda toplam 386 kilo uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri ilçeleri başta olmak üzere ilçelerde 17 Mayıs'ta yapılan operasyonlarda toplam; 386 kilo uyuşturucu madde yakalandı, 150 kişi gözaltında. İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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