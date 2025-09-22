İstanbul'da 38. Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da 38. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından düzenlenen Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Kapalıçarşı Beyazıt kapısından İstanbul Valiliği'ne kadar esnaf yürüyüşü gerçekleştirildi.

Mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından İstanbul Valiliği'nde, "38. Ahilik Haftası Kutlama Programı ve Şed Kuşatma Töreni" yapıldı.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İSTESOB Başkan Vekili Engin Türkmen ile esnaf odaları temsilcileri katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, törendeki konuşmasında, ahilik geleneğini yüzyıllar öncesinden bugüne kadar getiren bütün esnafa teşekkür ederek, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara hayırlı, bereketli kazançlar nasip etsin diyorum." diye konuştu.

Ahilik geleneğinin toplumun sigortası olduğunu belirten Gül, "Esnafla konuştuğumuzda ahilik geleneğini anlatırken, komşusunun hakkını kendisinden üstün tutan, çırağının hakkını, yanında çalışanın hakkını kendi hakkı gibi kabul eden ve bildiğimiz o aslında iş kanununda yazılı olan, esnafların kendi aralarındaki ticaret hukukunda yazılı olan konuları, yazısız bir şekilde yüz yıllardır kendi medeniyetimizin içerisinde ustadan kalfaya, kalfadan çırağa bugünlere kadar getiren bir gelenekten bahsediyoruz." diye konuştu.

Gül, "Aslında ahilik geleneğini tam olarak yaşadığınızda, yaşattığınızda işçi işveren ilişkilerinde mahkemeye gitmeyeceksiniz. Müşteri esnaf ilişkilerinde bir memnuniyetsizlik ortaya çıkmayacak. Esnaflar arasındaki ihtilaflar ortadan kalkacak ya da azalmış olacak. Aslında bizim geleneğimizde var olan bu ahlaki normların yaşatılmasını bir anlamda amaçlıyor. Biz de esnafımızın nasıl ürün satacağını, kaç liraya satacağını ve bunu satarken nelere uyması gerektiğini, kamu görevlileri eliyle denetlemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ahi dostları, ahilik yalnızca bir meslek örgütlenmesi değildir"

İSTESOB Başkan Vekili Türkmen de esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nın kutlu ve kazançlarının bereketli olmasını dileyerek, "Bugün bu topraklara kardeşliğin, dürüstlüğün ve helal kazancın tohumlarını eken büyük pirimiz Ahi Evran Veli'yi ve onun izinden yürüyen tüm aileleri, ustaları rahmetle, minnetle anıyoruz. Sadece ahirette intikal edenleri değil, dükkanının kapısını her sabah besmele ile açan, ahde vefa gibi komşuluk hakkını gözeten, hayatta olan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza da selamlarımı iletiyorum." şeklinde konuştu.

Ahiliğin yalnızca bir meslek örgütlenmesi olmadığını dile getiren Türkmen, "Ahilik kapısı alnı ve gönlü açık olmaktır. Ölçüde, tartıda adil olmaktır. Sanatını ahlakla bütünleştirmektir. Meslek hayatı boyunca bu ilkelerden ayrılmayan bilgi ve tecrübesiyle ilin ahisi seçilen usta başı Mustafa Şimşek hocamızı, geleceğimizin teminatı olan ilin kalfası ve ilin çırağı gençleri canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Türkmen, İstanbul her mahallesinde tezgah başında, atölyelerde, bu değeri yaşatmaya, dürüst ticaret ve toplum yararına hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Törende, İstanbul Valisi Gül ve Türkmen tarafından ilin Ahisi seçilen Mustafa Şimşek'e "şed" bağlandı. Vali Gül, ilin ahi kalfası seçilen Ufukcan Biçer ve ilin ahi çırağı seçilen Mahmut Taş'a da plaket verdi.

Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu'nun dua etmesinin ardından tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.