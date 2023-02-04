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İstanbul'da 37 aranan şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da 37 aranan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 37 aranan zanlı yakalandı.

İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 37 aranan zanlı yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesindeki çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

Kent genelinde daha öncede belirlenen 65 adrese düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

"Dolandırıcılık, cinayet, cinsel istismar, yaralama, hırsızlık ve yağma" başta olmak üzere farklı suçlardan aranan zanlılar, polis merkezlerine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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