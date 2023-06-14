İstanbul'da 35 firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da 60 adrese yapılan basında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında hırsızlık, gasp ve yağma gibi suçlardan hükümlüler bulunuyor.