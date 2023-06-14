İstanbul'da 35 firari hükümlü yakalandı
Güncel Haberler
İstanbul'da 60 adrese yapılan basında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında hırsızlık, gasp ve yağma gibi suçlardan hükümlüler bulunuyor.
İstanbul'da 35 firari hükümlü yakalandı
İSTANBUL İstanbul'da 60 adrese yapılan basında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 firari hükümlü yakalandı.
İstanbul polisi haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için 9 Haziran Cuma günü operasyon yaptı. Bu kapsamda
60 adrese baskında düzenlendi. Operasyonlarda 35 firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl ay hapis cezası kesinleşen Ömer F.Ç., yine hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen Sezer Ö., gasp suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezası kesinleşen Ümit A., hırsızlıktan 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ziya S., hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Tolga Ö., yağma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Tarık E. de bulunuyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine gönderildi.