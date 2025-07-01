İstanbul'da 33 ve 71 Yıl Hapis Cezası Olan Çift Yakalandı

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İstanbul'da dolandırıcılık suçlarından aranan Buse Y. ve Turan Y. adlı çift, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Buse Y.'nin 33, Turan Y.'nin ise 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Çiftin, bir internet sitesi üzerinden ürün dolandırıcılığı yaptığı öğrenildi.

İstanbul'da dolandırıcılık suçu nedeniyle 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın ile 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kocası yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, önceki yıllarda meydana gelen dolandırıcılık suçlarından aranan hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılık suçundan 53 aranması ve 14 kaydı olan ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Buse Y. (31) ile 79 aranması, 46 kaydı olan ve 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Turan Y. (46) gözaltına alındı.

Karı koca olan hükümlülerin bir internet sitesi üzerinden "ürün dolandırıcılığı" yaptığı öğrenildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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