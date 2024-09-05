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İstanbul'da 320 Ton Kaçak Akaryakıt Operasyonu

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İstanbul'da yapılan operasyonda '10 numara yağ' olarak bilinen 320 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. 13 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da yapılan operasyonda '10 numara yağ' olarak bilinen 320 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Aralarında Ümraniye, Tuzla, Esenyurt, Başakşehir'in de bulunduğu 13 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışmalarda kent genelinde teknik ve fiziki takibe başladı. Ekipler, atık madeni yağ ve yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen motorinle benzer özellikte olan ve halk dilinde '10 numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıtın imal edilerek piyasaya sürüleceğini saptadı. Polis ekipleri Tuzla, Ümraniye, Eyüpsultan, Sultanbeyli, Esenyurt, Başakşehir, Zeytinburnu, Sultangazi, Pendik, Ataşehir, Avcılar, Çatalca ve Çekmeköy'de düzenledikleri operasyonlarda 23 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır 320 ton kaçak akaryakıtla, akaryakıt nakliyesinde kullanılacağı belirlenen 7 araç ele geçirildi. Şüpheliler hakkında akaryakıt kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik İstanbul Politika Güncel Suç

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