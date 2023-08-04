İstanbul'da 318 riskli binanın yıkımı sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tarama sonuçlarına göre 'kendiliğinden yıkılma' riski olan 318 binanın yıkım işlemleri sürüyor. Esenyurt'taki 5 katlı bir apartmanın yıkımı da bugün gerçekleştirildi. Yıkılmasına karar verilen evlerin sahiplerine 18 ay boyunca 4 bin 500 lira, kiracılara ise 12 ay boyunca 4 bin lira kira desteği verileceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tarama sonuçlarına göre 'kendiliğinden yıkılma' riski olan 318 binanın yıkım işlemleri sürüyor. Bu binalardan biri olan Esenyurt'taki 5 katlı bir apartmanın yıkımı da bugün gerçekleştirildi.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'nın İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğünce il genelinde başlattığı Hızlı Tarama metodu ile bugüne kadar toplam 35 bin binada tarama gerçekleştirildi. Yapılan analizler sonrası 118 binanın işlemleri devam ederken, 318 binanın kendiliğinden yıkılabilir durumda olduğu tespit edildi. 318 bina içerisinde yaşayanların sayısının ise yaklaşık 10 bin olduğu öğrenildi. İBB Meclisinde alınan karar ile riskli olduğu tespit edilen 318 yapının yıkımına karar verilmişti. O yapılardan biri olan Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı bugün gerçekleştirildi.

Yıkım sırasında açıklama yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Bu bina kendi kendine yıkılma riski olan 318 binamızdan birisi. Baktığınızda alt kolonlarında demir dahi olmadığını göreceksiniz. Bu bina olası bir depremi beklemeden kendiliğinde yıkılma riski olan bir bina. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dönüşme potansiyeli yüksek, rant değeri yüksek yerlerden değil; dönüşmesi çok mümkün olmayan dezavantajlı bölgelerde kendi kendine yıkılma riski olan binalardan başlayarak bu yıkım işlemini yapıyor. 318 binamızda yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Bu 318 binayı hızla yıkmaya yönelik bir çalışma içerisindeyiz, ikinci bir grup olarak da bin 525 böyle binamız var bunları da yıkacağız. Dolayısı ile biz bu yeni alanları imara açıp İstanbul'u daha büyük azman bir kent haline getirmek yerine mevcut sorunlarını giderecek bulunduğu yerde riskli yapıları dönüştürerek bir süreci işletmeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

Yıkılmasına karar verilen evlerin sahiplerine 18 ay boyunca 4 bin 500 lira, kiracılara ise 12 ay boyunca 4 bin lira kira desteği verileceği belirtildi.