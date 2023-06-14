İstanbul'da 300 kilogram sahte külçe altın ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin ürettikleri sahte altınları piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yapılan takip neticesinde şüphelilere ait adresler belirlendi. 8 adrese yapılan operasyonda 300 kilo sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.