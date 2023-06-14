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İstanbul'da 300 kilogram sahte külçe altın ele geçirildi

İstanbul'da 300 kilogram sahte külçe altın ele geçirildi

Güncel Haberler

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin ürettikleri sahte altınları piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yapılan takip neticesinde şüphelilere ait adresler belirlendi. 8 adrese yapılan operasyonda 300 kilo sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

p>İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 300 kilogram sahte külçe altın ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin ürettikleri sahte altınları piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yapılan takip neticesinde şüphelilere ait adresler belirlendi. 8 adrese yapılan operasyonda 300 kilo sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Güncel Haberler

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