İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerle kutlandı

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Büyük Zafer'in 101. yıl dönümünde Büyükçekmece'deki Kaymakamlık Meydanı Atatürk Anıtı'nda tören gerçekleştirildi.

Her yaştan vatandaşın ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı tören, ilçe protokolünün anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Tören sonrasında kaymakamlık binasında tebrikler kabul edildi.

Törenlere, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Ümit Genez, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan Zurnacı ile belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, İstanbul Muharip Gaziler Derneği Büyükçekmece Şubesi üyeleri katıldı.

Kartal'daki törende Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve ilçe protokolü Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerin manevi hatırası için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Hizmetler Daire Başkanı Kıdemli Albay Cihat Eryiğit, siyasi partilerin yönetici ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Esenyurt Belediyesi de 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı'nda organize ettiği etkinlikle kutladı. Şarkıcı Rafet El Roman'ın sahne aldığı etkinlikte, Zafer Haftası kutlamaları kapsamında ilki düzenlenen Gençlik Festivali'nin şampiyonlarına Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından kupa ve madalyaları verildi.

Beyoğlu Belediyesi ise 26 Ağustos 1922'de Atatürk'ün önderliğinde başlayan Büyük Taarruz'un 101. yılında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, özel olarak hazırlanan otobüsle gün boyunca ilçeyi dolaşarak, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Vatandaşlar da evlerinin pencere ve balkonlarından Türk bayrakları sallayarak, zafer coşkusuna ortak oldu.

Beyoğlu'nun baştan sona kırmızı beyaza büründüğü etkinlikte, ilçe sakinleri zafer coşkusunu hep birlikte yaşadı.