İstanbul'da 3 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

İstanbul'da 2020 yılında bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 2020 yılında bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir'de 6 Ağustos 2020'de Aziz Ürün'ün silahla öldürülmesine ilişkin sürdürdükleri çalışma kapsamında tanık olarak E.E'nin ifadesine başvuruldu.

Tanık E.E'nin, maktulün damadı olan O.K'nin kendisine "Kayınpederimi vurmaları için Selahattin E. ve Hüseyin U'ya para verdim. Bu şahıslar kayınpederimi bacağından yaraladılar ancak kayınpederim bu yaralanma sonucu öldü." dediğini aktarması üzerine harekete geçen ekipler zanlıların adreslerini belirledi.

Ataşehir'deki adreste yapılan operasyonda daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunan Selahattin E. ile Hüseyin U, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Yapılan baskında adresinde bulunamayan O.K'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.