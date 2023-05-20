Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İstanbul'da 3 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

İstanbul'da 3 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul'da 2020 yılında bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 2020 yılında bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir'de 6 Ağustos 2020'de Aziz Ürün'ün silahla öldürülmesine ilişkin sürdürdükleri çalışma kapsamında tanık olarak E.E'nin ifadesine başvuruldu.

Tanık E.E'nin, maktulün damadı olan O.K'nin kendisine "Kayınpederimi vurmaları için Selahattin E. ve Hüseyin U'ya para verdim. Bu şahıslar kayınpederimi bacağından yaraladılar ancak kayınpederim bu yaralanma sonucu öldü." dediğini aktarması üzerine harekete geçen ekipler zanlıların adreslerini belirledi.

Ataşehir'deki adreste yapılan operasyonda daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunan Selahattin E. ile Hüseyin U, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Yapılan baskında adresinde bulunamayan O.K'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

İstanbul Seçim Sonuçları
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2019
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Ataşehir İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title